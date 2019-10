ZOO: és un col·lectiu musical valencià nascut el 2014. Fan rap, tecno,

breakbeat, reggaeton, rock i molt més. Actualment, el grup està format

per Panxo, Arnau, Marcos Úbeda, Hèctor Galan i Natxo Císcar. Discografia:

Tempestes vénen del Sud i Raval.

Aquest serà el seu últim concert de fi de gira al País Valencià i tardarem a

veure’ls damunt d’un escenari. T’ho vols perdre?



JazzWoman: la rapera d’Aldaia va trobar en l’escena valenciana del hip-

hop i el rap la seua manera de plantar-se front al masclisme. Ex-integrant

de Machete en boca, Bagheera és el seu primer disc en solitari, tot i que

sempre puja a l’escenari acompanyada d’altres veus, de fet JazzWoman i

Zoo han col·laborat en més d’una ocasió.



--------------------------------

Entrada permesa a partir dels 16 anys.

No es pot accedir al recinte amb begudes i motxilles voluminoses.

Una vegada dins del recinte no es pot eixir; si ho feu, haureu d’adquirir

una nova entrada.

No s’admeten canvis ni devolucions, excepte en casos de cancel·lació o

ajornament de l’esdeveniment.

És potestat de l’organització validar les entrades. En cas de falsificació, la

primera entrada presentada serà considerada la vàlida.