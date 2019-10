Desobedients, ja la tenim aquí! Us presentem el cartell d'aquesta onzena edició de la Reivindicativa de #LesCorts!



Vine la nit de divendres 11 a ballar amb nosaltres al ritme de les versions de Bossonaya, el so mediterrani de La Fúmiga i acaba de cremar les energies que et quedin amb PD Antígones



Seguim el dissabte 12, després d'omplir la plaça de #LesCorts de reivindicació, cultura i música, obrirem la nit de festa amb PD's Botiflers, tot seguit l'estat i la revolució pujarà a l'escenari amb els mítics EINA, que aquest any s'acomiaden dels escenaris. I tancarem la nit amb les versions de Tres de Pego i @pdpuntog.



i diumenge 13 acomiadarem l'onzena edició de la #reivindicativaLC amb el Pícnic tropical feminista.

A partir de la 13h, la millor música i bon rotllo! a càrrec de les companyes @pdlaon i PD Pussy's scouts,

que punxaran èxits fins que el cos aguanti!



Omplim #lesCorts de música i cultura, reivindiquem viure-hi i conviure!