Dia i hora: 20 de Juliol a les 20:30

Ubicació: Església Sant Ramon de Penyafort, Rambla de Catalunya 115, Barcelona



Un concert de campanetes? Clar que sí!! Us convidem a aquest concert únic, i molt original, a càrrec dels Suncoast Bronze Ringers (Florida)! Aquesta formació nord-americana emociona públics d'arreu del món, amb les vistes i els sons de les campanetes, tocant música que va des del jazz fins al pop i des de la clàssica fins a les composicions originals. Els seus concerts entrellacen tots aquests estils en una experiència que sedueix tota mena d'amants de la música.

Sota la direcció de Michael Lamb, Suncoast Bronze Ringers està compost per 16 “Ringers” que actuen en més de 120 campanetes. Després d'haver celebrat el desè aniversari, el grup de gira comptarà no només amb els membres principals de SBR, sinó també amb diversos membres de tot l'est dels EUA. El repertori de la gira inclourà estàndards nord-americans, així com una sèrie de composicions originals escrites pecíficament per a aquest instrument únic.



PROGRAMA



- Dorian Dance

- Change Ring

- Autumn Leaves

- American Carillon

- St Louis Blues

- Shenandoah

- Serenata de Campanas

- Valse Les Adieux

- Palladio

- Nocturnal Fantasy

- All American Hometown Band

- In the Mood