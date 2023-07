Beiztegui porta tota una vida sobre els escenaris des que comencés a fer els seus primers concerts des de la seva Granada natal, ha compartit moments i escenari amb grans músics i bandes tant nacionals com internacionals. “ Fernando Beiztegui & the Hammond Lovers” es una altra aposta forta del festival, des de Granada el “bluesman” més reconegut d’Andalusia portarà el seu feeling, la seva virtuositat a la guitarra juntament amb una veu excepcional al racó on a més vindrà acompanyat amb la banda “ The hammond lovers” on presentaran el seu darrer disc "GET IT LOUD". Tot una joia a l’abast de tothom. Les entrades es poden adquirir, anticipades amb descompte a: https://ebreticket.cat/reus-blues-festival-2023/ ó 30 minuts abans del concert, sempre que hi hagin disponibles.