Els Vermuts Musicals es traslladen a la primavera per viure tres matins de diumenge de la millor manera possible. Tres concerts de petit format, per fer el vermut amb la millor música i descobrir alguns dels artistes més interessants del moment. Serà entre el 27 de març i el 10 d'abril i amb els concerts d'Alérgicas al Polen, Salva Racero i Sara Roy. Us hi esperem!