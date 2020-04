El trompetista Raynald Colom presenta el seu últim projecte The Barcelona Session gravat amb grans músics de l’escena internacional del jazz: Danny Grissett al piano, Joe Sanders al baix i Greg Hutchinson a la bateria.



Després de 7 anys de silenci discogràfic com a líder, Raynald Colom torna amb un àlbum en viu en el que juguen a eternitzar una ciutat, a musicalitzar els seus ritmes, a reinventar els seus crits i xiulets interiors. Un salt mitològic per Barcelona, a través de coordenades subtils, milers de vegades retratades.



El nou projecte de Colom té precisament en compte totes les possibilitats de salts: viure i sentir els carrers mediterranis sota cercles i línies, perdre’s, trobar el camí i, més endavant, trobar-se (…). Apareix l’abstracció i uns minuts més tard es fonamenta.



Raynald Colom s’ha convertit en una referència de fusió de jazz i flamenc i obres clàssiques. Nomenat al premi Django d’Or i primer músic de jazz a guanyar el prestigiós premi “Puig Porret” a Espanya, ha tocat i gravat amb multitud d’artistes reconeguts internacionalment com Mulgrew Miller, Greg Osby, Jorge Pardo, Duquende, Nicholas Payton, Chicuelo o Manu Chao, per nomenar alguns.