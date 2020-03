Mússol! Concert solidari en benefici de la Fundació Sant Joan de Déu per a la investigació del càncer infantil. Alguns dels músics més bons del moment han decidit participar en aquesta iniciativa. Artistes com Magalí Sare, Paula Grande, i grups com The Tyets o Andana cantaran algunes de les seves cançons acompanyades d’una banda excel·lent de músics. Més endevant, anirem anunciant noves incorporacions! No us perdeu aquesta gran i única experiència, i tot per una bona causa.



HORARIS



21.00h Obertura de portes

21.30h Inici del concert