El proper dimarts 30 d'abril (VIGILIA DE FESTIU) t'esperem amb el millor dancehall i reggae del moment! Vine a ballar a ritme de HiLight Sound, Nyahbingi Sound i les BoomBastic Dancers fins les 6h de la matinada. Us proposem una nit a on el reggae (new reggae, one drop, new roots) i el dancehall (des dels 80 fins al més actual) tindràn cabuda i es combinaràn alternadament en una hora per a cada estil. Preus d'entrada al final de la info! Make the date and don't be late!



*** ENTRADA GRATUÏTA APUNTANT EL TEU NOM AL MUR DE L'ESDEVENIMENT DE FACEBOOK O ENVIANT UN WHATSAPP AL +34692067889 ***



➡ The club M7 💥 Carrer Mèxic 7 Pl Espanya 🚨 New lights and sound system ready ✅