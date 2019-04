La Màgia de la Veu és un projecte de JOAN CHAMORRO format actualment per 12 músics (5 dels quals són vocalistes) de la Sant Andreu Jazz Band. Combinen el format de petita big band amb formacions més petites, donant sempre la màxima importància a la veu, sobre la qual gira tot l'espectacle. No us podeu perdre una tarda amb joves grans talents del jazz