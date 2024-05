Prolífics, virtuosos i desenfadats, La Ludwig Band està revolucionant el panorama català gràcies a les seves lletres agudes i el seu esperit satíric. Després de 4 discos en tan sols 4 anys i de guanyar el premi Enderrock al millor disc del 2021 per La mateixa sort o el Premi Cerverí a la millor lletra en català del 2021 per la ja mítica S’ha mort l’home més vell d’Espolla, ara arriba Gràcies per venir (2023), el seu disc més ambiciós, corejable, potent i representatiu. El nou treball potencia l’esperit coral de la banda amb arranjaments que s’eleven cap a sonoritats més roqueres, enfocades al directe, sense deixar de banda les harmonitzacions ordides i delicades. Les lletres segueixen sent el pal de paller de La Ludwig Band i troben el punt en comú en personatges vinguts de l’amistat, la feina i l’amor.



Reïna és un grup de pop de Manacor afincat a Barcelona. Després de la publicació d’Arts Marcials (2021), produït per Lluís Cabot (Da Souza), el setembre de 2023 va veure la llum el seu segon llarga durada, Retirada a temps, que proposa 10 cançons esmolades i transparents que recorden la sonoritat de grups de pop i rock dels 80 i 90. I és que el quartet beu del pop, però des de vessants diferents. Al disc apareix hi apareix el pop més clàssic i desacomplexat de referents com Amaral, el pop guitarrer dels 80/90 com Teenage Fanclub o Guided by Voices, el pop més actual d’artistes com Caroline Polachek i un de caire més íntim amb referències com Julia Jacklin. Tot sense deixar de banda els seus referents més propers, com Da Souza, Jorra i Gomorra i Miquel Serra.