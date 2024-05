Després de La Nit del Tararot, hi ha previst un triple concert amb La Ludwig Band, Sexenni i Ketekalles. La Ludwig Band arriben a la capital de l’Urgell per presentar el seu tercer treball discogràfic, Gràcies per venir (The Indian Runners / Ceràmiques Guzmán, 2023), Premi Enderrock 2024 a millor disc de pop-rock. Els lleidatans Sexenni estrenaran a la plaça de les Nacions sense Estat la seva darrera col·laboració amb The Tyets, Grup de pop, una nova cançó que complementa el seu darrer treball, Supernova (Delirics, 2023). Tancarà la nit el grup barceloní Ketekalles, banda que reivindica el paper de la dona als escenaris a través de la música amb la fusió de diversos gèneres, com el soul i el hip-hop.