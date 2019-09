Obres de: Crumb, Lachenmann, Güero, Stockhausen, Scriabine i Dusapin.



Jove pianista francès especialitzat en música del segle XX. Ha estudiat piano i música de cambra a Ginebra amb Pascal Devoyon. Realitza concerts regularment a França i Suïssa com a solista o amb ensembles contemporanis i ha actuat al prestigiós festival La folle Journée de Nantes.



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada