Obres de: Hovhaness (1911-2000), Ligeti (1923-2006), Gregori (1982), Messiaen (1908-1992), Luna (1975) i Brotons (1959).



Pianista llicenciada al Conservatori Superior del Liceu, finalista de piano dels Premis Extraordinaris Fi de Carrera i guardonada amb la Beca de Màster del Conservatori Liceu i la Beca Yamaha del BPA 2017 a la millor pianista espanyola.



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

