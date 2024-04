Fundador de Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú, Joan Garriga és una figura clau per entendre l'evolució de la música popular del segle XXI feta a Catalunya. El co-descobridor de la Rúmbia –barreja de rumba i cúmbia amb denominació d'origen vallesana- sota el seu propi nom amb un àlbum, El ball i el plany (2020), que la crítica va definir com ja un clàssic instantani. Mentre combina els concerts amb la seva nova banda, el Mariatxi Galàctic, en aquesta ocasió el podrem gaudir en format reduït en companyia de la guitarra de Madjid Fahem, qui ha tocat amb Manu Chao o La Ventura. Una oportunitat per gaudir d'un acordió i una guitarra on hi caben el Mediterrani de l'havanera i el raï, el Carib del vallenato i el dub i tots els mars -tots els mons- que puguis imaginar.