Nunca antes se vió a Guns n' Roses y Motley Crüe en un mismo escenario debido a la rivalidad existente entre ambas bandas siendo la causa la agresión de Izzy Stradlin a la entonces mujer de Vince Neil. Ahora lo llevarán a la práctica por primera vez en el territorio Attitude For Destruction BCN - Guns N' Roses Tribute y Dr Crüe - Mötley Crüe Tribute.



Sobre Attitude For Destruction BCN - Guns N' Roses Tribute



Tras haber compartido escenario en proyectos anteriores a través del territorio nacional y Europa con Saxon, Motorhead, Rosendo, Hamlet, Graham Bonnet, Letz Zep, Dr. Feelgood, Michael Schencker Group, Toy Dolls ... y tras más de 5 años de actividad como APPETITE FOR ILLUSION, en este último hemos decidido dar un paso adelante definitivo, y este es ATTITUDE FOR DESTRUCTION.



Una redefinición total del concepto de tributo a Guns n' Roses evitando ser una banda de clones. Una experiencia creada por y para verdaderos fans. Una interpretación cruda y directa. Una formación consolidada y robusta más un show basado en el sonido y la actitud de la época dorada de la banda (86-93), con un extenso repertorio que abarca desde sus temas más conocidos a otros para fans más acérrimos.



Sobre Dr Crüe - Mötley Crüe Tribute



DR. CRÜE nace el 21 de diciembre de 2009 de la mano de tres amigos: Frank Hinojosa, Lemmy Peralta y Rafa Díaz. Atendían a un concierto y en se mismo momento decidieron montar una banda tributo que nunca se hubiera echo antes. Dos de ellos provenían de otra banda tributo a AC/DC y el otro aún hoy forma parte activa de una de las mayores bandas del rock nacional, BARON ROJO. Juntos planean como montar la banda y se prepara una primera toma de contacto en Madrid con otro miembro de BARON ROJO, Gorka Alegre. La banda va bien, pero las distancias no ayudan y finalmente, de forma amistosa, se decide seguir el proyecto en Barcelona.

Quedando así desvinculados Gorka Alegre y Rafa Díaz, entra a formar parte de la banda una pieza clave, Carles Badal, antiguo batería del tributo a AC/DC y amigo de Frank y Lemmy. No se lo piensa dos veces y se pone detrás de los tambores. Más tarde se incorporaría Simon Lamb al bajo, proveniente de distintas bandas de trash metal.

Con esta formación, estable hasta la fecha, comienzan a dar conciertos con la más que aceptable respuesta del público, que revienta todas las salas en las que actúa DR. CRÜE. Incluso en tierras suizas, de las cuales salen con nota e invitados a volver al año siguiente. Recorren geografía con bandas amigas y realizan conciertos por toda España. Actúan en Tarragona, Zaragoza, Madrid, Bilbao, Valencia y Castellón con un éxito total. Culminan teloneando a MAGO DE OZ con un Razzmatazz lleno hasta la bandera. La prensa especializada no tarda en hacerse eco de su buen hacer y reciben buenas crónicas en revistas de todo el panorama español participando en la fiesta Mariscal de la revista Heavy junto a REGRESIÓN y BLOODY HORSE FACE. También llegan conciertos emotivos con el homenaje al tristemente desaparecido Pep Segura, batería de LEGIÓN.

La banda ha participado en el Cubelles Rock, Bell-Veí Festival y San Pol Rock culminando una temporada llena de actividad. Hasta la fecha las actuaciones se suceden con imparable éxito. En su ya tercer año la banda planea aterrizar en algunas de las principales ciudades Europeas.

Allá donde van ofrecen un espectacular show, lleno de energía y entrega. Veamos qué les depara el futuro.En la actualidad Dr.crüe cuenta en sus filas con su nuevo bajista.