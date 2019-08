S'aproxima una nova edició de la La Fira de Xàtiva i no podíem faltar amb el concert de la Nit Jove! ??



Enguany amb el Diluvi, Auxili i La Fúmiga per fer-nos ballar, cantar i riure tota la nit ?‍♀️?‍♂️



I per agrair la vostra fidel assistència als nostres concerts us regalem un codi de descompte



?? nitjove50 ??



Podeu aprofitar-lo per aconseguir la vostra entrada per tan sols 5€, però ràpid perquè estarà disponible sols per uns dies ? (enllaç als comentaris)



Apunteu!

? Camp de futbol La Murta, Xàtiva

? Dissabte 17 d'agost

? 22:00 h.

? Promo 10 € / Amb descompte 5 € (Despeses de gestió no incloses)