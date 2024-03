Andrea Motis ens ofereix un concert en duet amb un dels músics que l’ha anat acompanyant en la seva meteòrica carrera com a gran artista de la trompeta a tots els nivells en el panorama musical de la nostra època en Josep Traver.



Andrea Motis i Josep Traver són dues de les figures més conegudes dins del món jazzístic català. Motis n'ha estat un dels grans talents joves i prolífics, i Traver, per la seva banda, acumula una carrera contrastada i eclèctica a través de diversos estils propers al jazz i la música nord-americana. Han col·laborat en diverses ocasions, els seus camins s'han anat creuant contínuament.



Andrea Motis torna al Musicveu per oferir-nos, aquesta vegada, un concert íntim en format duet, amb un repertori format per estandard de jazz, temes brasilers i cançons de cantautors catalans. Després de més de 15 anys treballant junts, la complicitat i la química entre l’Andrea i el Josep es fa més que evident sobre l’escenari. Un concert màgic i íntim. Per gaudir molt. Aquest concert, un regal absolut per tots els sentits!



El Festival Solidari Musicveu organitzat per la Fundació Pinnae, en la seva desena edició destinarà els seus beneficis en la investigació de la cura de l'ELA.