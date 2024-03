Primer concert de la tercera edició Cicle Atensa't. Una aposta de l'Ateneu Santfeliuenc per atraure públic jove a l'entitat.



Divendres 22 de març - Maio + Dan Peralbo i el Comboi



Divendres 19 abril - Al·lèrgiques al Pol·len + Guineu



Divendres 3 de maig - Maria Jaume + Selva Nua



Aquest concert forma part de la programació de la Setmana de la Poesia de Sant Feliu de Llobregat.



Obertura portes 21:30h

Inici concerts 22h





DAN PERALBO I EL COMBOI Tot va començar als carrers de Londres, Dan Peralbo hi tocava com a músic de carrer i va començar a composar les primeres melodies del què seria el seu primer àlbum en solitari ¿Cosquis My" (gravat des de l'armari de la seva habitació). Amb un rock-pop-techno-hardcore-trap-bues-reggaeton molt personal i en català, el jove Torellonenc defensarà el projecte acompanyat d'una banda de luxe amb els músics Albert Rams (Falciots Ninja i MINE!), en Pol Villegas i l'Aleix Vilarrasa (excompanys de grup amb Dan Peralbo a ¿Flipats" i actuals membres de ¿Wood").





MAIO Després de publicar el seu debut en solitari ‘Des dels marges’ el 2021, la artista sant-andreuenca Maio presenta ara el seu segon disc ‘Suau’ (Propaganda pel Fet, 2023), una col·lecció de cançons tan íntimes com reals, tan directes com honestes. Sense deixar de fer coses puntuals amb Akelarre, conjunt que comparteix amb la seva germana bessona Júlia Serrasolsas (Ginestà), Maio ofereix un directe de tu a tu, farcit de petits moments d’intimitat i pics d’eufòria i cant col·lectiu a base de píndoles de cançó pop d’autor que flueixen entre l’actitud punk, la música electrònica i les ganes de fer-nos ballar sense oblidar les lluites col·lectives.