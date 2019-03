El Canet Rock exhaureix totes les entrades 4 mesos abans del Festival

Amb 23.000 entrades venudes, és el primer gran festival d’estiu que penja el cartell de sold out.

Per primera vegada en les sis edicions,ven totes les entrades amb quatre mesos d’antelació.CanetRock es consolida com l’aparador més important de la música dels Països Catalans.Un total de 15 bandes actuaran durant més de 12 hores ininterrompudes de música i festa fins a la sortida del sol al Pla d’En Sala, a Canet de Mar.Però abans, i perquè l’espera fins al 6 de juliol no sigui tan llarga, CanetRock presentarà el seu primer disc recopilatori de les bandes del festival. Ho farà amb un concert de Buhos al campus universitari de Vic, el dimarts 19 de març, d’accés lliure i gratuït.Els beneficis de la venda d’aquest disc es destinaran a la plataforma Cultura amb Causa de la qual forma part CanetRock. Els diners els distribuirà la Fundació Esperanzah a diverses causes socials amb les quals treballa.