Considerado uno de los mejores cantantes de soul del Reino unido, se dió a conocer por su trabajo con la desaparecida Amy Winehouse como vocalista destacada en su banda, y por contribuir a su disco de platino mientras también participaba en su álbum ganador del Grammy (Back to Black Deluxe), El DVD de» You know I Was Trouble» y las canciones «Hey Little Rich Girl» y «You’re Wondering Now”.



Después de la muerte de Amy, Zalon continuó trabajando en el álbum que habían empezado juntos como director vocal del disco póstumo “Lioness: Hidden Treasures”, y desde entonces, ha seguido una carrera imparable de conciertos por escenarios de todo el planeta, mostrando su voz seductora y electrizante a públicos muy diversos y consolidándose como uno de los pocos artistas de soul con el carisma y la sabiduría musical necesarios para compararse con los grandes cantantes de la época dorada del género.



En sus conciertos, ofrece una selección de grandes clásicos del soul, en la que nos llevará a los tiempos de Marvin Gaye, Curtis Mayfield o James Brown, un homenaje a Amy Winehouse con varios de los temas inmortales de la diva y por supuesto, temas de su propio trabajo discográfico “ Liquid Sonic Sex”.