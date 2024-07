XTRAMP Tribut a Supertramp



XTRAMP et porta el seu show SUPERTRAMP 2.O, un repàs de gran part de les cançons més emblemàtiques de la mítica banda liderada per Roger Hodgson i Rick Davies.



Compartirem cançons com Dreamer, The Logical Song, School, Crime of the Century, From Now On, Rudy, Fools Overture,..., entre d'altres. 2.0 perquè actualitzem el sistema operatiu SUPERTRAMP per fer-lo sonar el 2024, sens dubte un show ple d'emocions que no et deixarà indiferent.



XTRAMP ha actuat per a més de 25.000 persones des dels seus inicis, portant el show a ciutats com Blanes, Lloret de Mar, Barcelona, Manresa, Sitges, Madrid, Ourense o Saragossa entre d'altres.



La banda també ha actuat a l'Auditori de Barcelona acompanyada d'una orquestra simfònica. Gaudiu del rock simfònic de SUPERTRAMP de la mà d'XTRAMP en la seva versió 2.0.



La banda va néixer a Blanes l'any 2012. Actualment, està formada per 7 músics i 1 tècnic de vídeo. Els components de la banda són de les comarques de la Selva, el Maresme, l'Anoia i el Vallès.



XTRAMP son:



Quim Casanovas: veu Roger Hodgson.

Joan Parrillas: veu Rick Davies.

Jordi Gallart: piano, hammond, clarinet, armònica.

Joan Barranca: guitarres elèctriques i 12 cordes.

Jordi Reynaldos: baix

Joan Torras: bateria, veus.

Albert Ponsdomenech: teclats, saxos, harmònica, melòdica, veus.

Miquel García: tècnic imatge/projecció.