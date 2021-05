En temps de foscor, la cultura és llum. En temps de crisis, posar en valor d’on venim és esperançador. Perquè la nostra és una història feta d’impossibles, de lluites quotidianes i populars que ens han fet sobreviure generació rere generació. L’espectacle “No s’apaguen les estreles” és un homenatge aquest llegat de lluita inesgotable. Un concert que naix de la gran acollida cançó homònima, que ha estat BSO de la pel·lícula ‘La Mort de Guillem’. Un emotiu cant a la perseverança, la resiliència i la solidaritat de la gent humil i senzilla del nostre país. Una alenada d’esperança per enfrontar el temps actuals.



Amb sonoritats i instrumentació mediterrània, l’espectacle s’endinsa en el repertori més emotiu de Xavi Sarrià elaborat durant més de dues dècades en solitari i al capdavant d’Obrint Pas. Cançons en format íntim i proper i vestides amb sonoritats i instrumentació tradicional.



Dolçaina, llaüt, guitarra i percussions mediterrànies conformen un espectacle sobri i elegant. Cançons per viatjar a les arrels que ja formen part de les nostres vides com “Amb l’esperança entre les dents”, “Al país de l’olivera”, “Alliberar-nos”, “Si tanque els ulls”, “Del Sud” o “La Flama”. El fruit és un concert carregat d’emoció que reivindica la vitalitat de la nostra música i cultura així com la capacitat de la nostra gent de superar totes les adversitats. “Perquè per molt que bufe el vent, no s’apaguen les estreles”.