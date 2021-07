2a data del Cicle de concerts Multisons al Recinte del Parc de la Muralla, a la Font d'en Carròs (la Safor). L'Ajuntament del poble saforenc, malgrat la pandèmia aposta per segon any consecutiu per la cultura segura. En aquest cas, l'11 de juliol a partir de les 20:30h tindrem l'actuació en acústic de Xavi Sarrià. Entrada gratuïta amb invitació. Cal arreplegar-les al Tourist Info de la Font d'en Carròs a partir del dilluns 5 fins el dissabte 10, de 10 a 14. Màxim 4 invitacions per persona. Accés limitat amb protocol anticovid.



Més info a les xarxes socials de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs.