En aquest llarg període de dificultats i d'incertesa sobre el futur de la cultura, hem decidit apostar en gran.

Neix A-Live Music, un cicle de concerts mensuals amb diferents artistes locals, amb l'objectiu promoure la música en viu!

Com a primer artista convidat tindrem a XarimAresté, una cara coneguda en el món del pop rock català, amb col·laboracions importants amb músics com Josele Santiago, Maika Makovski i Pascal Comelade

Amb el disc "La rosada", va rebre importants premis; l'Altaveu, el Cerverí i l'Enderrock com el millor disc pop - rock de l'any.

E21 de maig us espera a nostra bonica sala!

CAST:

En este largo periodo de dificultades y de incertidumbre sobre el futuro de la cultura, hemos decidido apostar a lo grande.

Nace A-Live Music, un ciclo de conciertos mensuales con diferentes artistas locales, con el objetivo promover la musica en vivo!

Como primer artista invitado tendremos a Xarim Aresté, una cara conocida en el mundo de la musica pop rock catalana, fuerte de colaboraciones con importantes músicos como Josele Santiago, Maika Makovski y Pascal Comelade

Con el disco "La rosada", recibió importantes premios; l'Altaveu, el Cerverí, l'Enderrock como el mejor disco pop - rock del año.

El dia 21 de mayo os espera en nuestra bonita sala!