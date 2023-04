I com que no volem que s'aturi la música, encetem les activitats de l'abril amb un gastromusical diferent: farem un sopar de petits tastets mentre en White Pèrill ambienta l'espai amb música i sons que conviden a relaxar-se, però amb bon rotllo! Ell és un dels grans de la música electrònica d'aquest país, i actualment està duent a terme un projecte de sessions d'ambientació, creant atmosferes musicals molt especials.

I l'espai? Doncs l'adaptarem per a què tothom hi estigui còmode: podràs sopar de peu dret, assentada/t a la cadira o a terra amb coixins i taules baixes. Tu tries com en vols gaudir!!

Informació: 633 315 923