JAZZ POLOP FEST, una de las citas musicales y culturales más esperadas del verano en las badlands alikantinas cumpliendo su glorioso décimo aniversario en dos jornadas arropadas por actividades paralelas para todos los públicos. La cita de esta noche, a las 23:00h y en la plaza San Pere de Polop de la Marina, protagonizada por las actuaciones de la agrupación madrileña Watch Out y la británica -todo un regalo- The New Mastersounds. Entrada gratuita.