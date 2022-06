El cicle de Música als Jardins organitzat per l’associació La Mansa de Sant Ramon torna aquest 2022 amb més concerts. El dissabte 11 de juny pujaran dalt l’escenari els barcelonins VHS - Vintage Hit Songs i els cerverins The Pink Goats.



L’objectiu de l’entitat és promoure la cultura i la música a les zones rurals apostant per espais d’oci i de forma autogestionada. A més, volen continuar fomentant la música en directe, els grups locals, així com reivindicar el carrer i les places com espais d’interrelació entre les persones.



Els VHS seran els primers a actuar a partir de les 20:30 hores. Ja havien estat als Jardins de La Mansa, primer en format reduït (Ray Trio) i després com a Happy Food Trucks Band. Són una banda de Barcelona que interpreta clàssics de tots els temps, diuen que toquen aquelles cançons que els han vist créixer de grups com ara AC/DC, The Beatles, Queen, Sopa de Cabra o Deep Purple.



A les 23:00 hores serà el torn dels The Pink Goats. La formació cervenina oferirà un repàs dels grans èxits del rock, el punk i ska. Ells eren uns clàssics del Sant Ramon Rock i des del 2019 que no actuaven a Sant Ramon.



A partir de les 21:00 hores hi haurà servei de sopar amb entrepans de botifarra. També hi haurà opció vegetariana i celíaca.



Les entrades es poden comprar per 6 euros a la pàgina web www.entradium.com buscant al cercador “Música als Jardins - The Pink Goats + VHS”. També es poden adquirir presencialment al supermercat Autoservei Vejer de Sant Ramon. Els menors de 12 anys tindran l’entrada gratuïta.



La història de Música als Jardins



El cicle de concerts La Música als Jardins va néixer el 2020 com a evolució del Sant Ramon Rock. Des de La Mansa, després d’11 anys organitzant el Sant Ramon Rock, tenien ganes d’explorar formats més reduïts que els permetessin conèixer altres estils i poder fer arribar la música en directe a gent de totes les edats.



És per això que van tirar endavant un cicle de concerts. La seva intenció és organitzar-ne entre dos i cinc cada any amb dos grups de música cadascun. La pandèmia no els va permetre fer tots els concerts que teníem previstos, però ara tornem amb més ganes que mai.



Les dates dels pròxims concerts s’aniran anunciant a través de les xarxes socials (@musicaalsjardins).