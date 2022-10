Darrera de Ven’nus hi trobem la Valèria N. Saurí, sabadellenca de 21 anys que va estudiar cinema a l’Escac i durant el mes de juliol de 2020, va decidir fer una passa endavant i crear el seu propi camí, íntim i personal. Així neix Ven’nus, un nou univers on hi troba llibertat absoluta per explicar la seva mirada del món tot convertint música pop i imatges, un cop més, en una sola veu. Ara presenta en directe el seu EP “El naixement” que aposta per l’experimentació a la cerca de generar sentiments en l’oient, i anticipa algunes cançons del que serà el seu primer llarga durada previst pel gener de 2023.