Dani √Ālvarez ¬∑ veu i composici√≥, Joan Gil ¬∑ guitarra espanyola, tres cub√† i coros, Bernat Torras ¬∑ percussi√≥, Gerard Cantero ¬∑ baix, Arnau Berenguer ¬∑ guitarra espanyola i el√®ctrica i Leonardo Torres ¬∑ trompeta



Libre albedr√≠o, el segon disc del grup, estira el fil de les m√ļsiques populars llatinoamericanes, especialment de Cuba i Brasil, per√≤ s‚Äôobre al folklore de la pen√≠nsula ib√®rica i a sonoritats m√©s contundents i el√®ctriques per conformar un disc ecl√®ctic que va de l‚Äôintimisme rural mallorqu√≠ a l‚Äôeuf√≤ria existencialista, sense oblidar les marques de la casa de Venancio: unes melodies fresques i encomanadisses i unes lletres cuidades i amb un toc d‚Äôhumor que traspuen una visi√≥ l√ļdica de la m√ļsica i de la vida.



Fotografia de Víctor Parrero



Reserves



Entrada gratu√Įta amb reserva pr√®via

A partir del dilluns 10 de juny, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

online al seg√ľent enlla√ß: https://bit.ly/2PqwUsM (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d‚Äôalta com a usuari online)

A partir del dilluns 11 de juny, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada