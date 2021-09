Vermutada Popular

Vine amb la família o els amics a fer temps abans de dinar. Gaudeix de la bona música, mentre fas el vermut, servit gentilment per membres de la comissió. Espai amb aforament limitat. Qui primer arriba, primer s’asseu!



Després de vint anys tocant per tot l’estat i amb set discos publicats, Txus Blues decideix “fitxar” a César Canut per insuflar noves energies al seu projecte musical. Junts han aconseguit crear un estil molt propi i particular.

Arran de les seves pròpies composicions, reconverteix qualsevol estàndard del blues i del rock, o qualsevol altre estil a un format que parteix del blues acústic per atrevir-se amb tangos, narcocorridos o qualsevol cosa que li passi pel cap. Transformant, amb molt d’enginy, unes lletres que desprenen ironia i amb un sentit de l’humor que t’arrenca des del somriure còmplice fins a la riallada.

La plaça es convertirà en una autèntica festa! Si no ens creus, pregunta-ho a les qui han anat als seus concerts en el marc dels festivals de blues més prestigiosos d’Espanya: Cazorla, Hondarribia, Cerdanyola, Benicàssim, Roses, Antequera i un llarguíssim etcètera.