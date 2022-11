Tots aquells que visitin el centre comercial Westfield Glòries aquest dissabte 26 de novembre, podran gaudir d'un concert open air -i gratuït- de tribut al grup musical Queen, reinterpretat pel quartet de corda barceloní Manfred.



Sonaran algunes de les cançons més aclamades de la banda de rock liderada per Freddie Mercury com Bohemian Rhapsody, We are the Champions o Don’t Stop me now.



