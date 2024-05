El Festival Espurnes celebrarà la seva setena edició el dissabte 11 de maig i ho farà amb un dia ple de concerts gratuïts al Parc de l'Estació de Llagostera des de primera hora de la tarda fins passada la mitjanit. Un espai per a tots els públics on passar el dia amb el millor ambient possible, gaudir dels teus artistes preferits o descobrir nova música! A més, aquest any hi afegim una programació off amb una dotzena d'activitats fora del dia del festival, entre les quals hi tindrem xerrades, tallers, concerts i molt més!