La terrassa del complex hoteler, esportiu i comercial Sorli Emocions, a Vilassar de Dalt (Maresme), s’endinsa en el rock, blues i flamenc fusió de la mà de Tori Sparks Band en el quart cap de setmana de la vuitena edició de ‘Nits d’Emocions’, que se celebra tots els dissabtes d’estiu amb música en directe, gastronomia i cocteleria a l’aire lliure



Tori Sparks Band actuarà dissabte 30 de juliol a les 22.30 a la terrassa del complex Sorli Emocions del Grup Sorli, ubicada a Vilassar de Dalt, en el marc de les ‘Nits d’Emocions’, una iniciativa que combina la millor música en directe, gastronomia i a l’aire lliure. Aquesta actuació forma part d’un total de nou nits que es duran a terme durant el mes de juliol i agost, on les emocions són les protagonistes.



Tori Sparks és originària de Chicago. Va viure i va gravar música durant anys a la capital de la música country, Nashville. Des dels seus 18 anys, ha realitzat una mitjana de 150 concerts cada any, en un total de 25 països. Tori és com una força de la naturalesa dalt de l'escenari: se situa al límit entre el commovedor i el còmic, combinant l'humor irònic amb l’energia sense límits. No hi ha dos dels seus concerts que siguin iguals!



Fa una dècada es va traslladar a Barcelona i els seus darrers tres àlbums són una barreja sorprenent dels seus estils natius: el rock, el blues i el country amb flamenc fusió.



A Tori l’acompanya una banda composta per Javi García, Ramon Vagué, Ignasi Cama i Francisco Guisado, que capten el cor del públic amb el seu doll de veu, la seva proximitat, el seu sentit d'humor i el seu talent per a la improvisació en directe.



Cada nit de concert del cicle ‘Nits d’Emocions’ tindrà un menú elaborat pel xef del restaurant i es proposarà un còctel diferent als assistents. El sopar comença a les 21.00 i es recomana reservar taula al telèfon 937 539 347, ja que l’aforament és limitat.



El complex comercial i esportiu Sorli Emocions, ubicat a Vilassar de Dalt, té 15.000 metres quadrats urbanitzats que comprenen dues edificacions: Sorli Emocions, amb un hotel, zona comercial i gastronòmica, i Sorli Sport, un centre esportiu amb pistes de pàdel, piscina i centre de bellesa.