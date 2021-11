Dissabte 4 de desembre a les 12 del migdia. Concert gratuït amb aportació econòmica voluntària per poder seguir programant concerts a la plaça.



Podeu reservar taula a la Taverna trucant al 972 21 07 76 o enviant un WhatsApp al 722 19 62 31





Fa deu anys Francesc Ribera “Titot” i David Rosell, junts embarcats en Brams i Mesclat, van presentar un espectacle acústic per transmetre una sèrie de cançons pregones que, per les seves característiques, s'excloïen d'escenaris grans i potència de so. Però en Titot i en David mai han perdut ni el contacte ni el bon costum de treballar plegats, encara amb Mesclat, en gravacions, en arranjaments i fins i tot alguna actuació puntual i quasi secreta.



Titot i David Rosell, després d'uns mesos a l'obrador, presenten un nou espectacle junts; presenten un espectacle de petit format, d'arran, de cara a cara. El nou espectacle de Titot i David Rosell presenta cançons específiques per la idea i recorda moments plegats amb velles cançons dels seus altres projectes. L'espectacle nou de Titot i David Rosell no és tan acústic, tan calm com el que junts i sols havien presentat fa deu anys; lleven la son de les orelles amb un espectacle dinàmic i alegre. Això és “L'Esca del Pecat”.