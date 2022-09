This Frontier Needs Heroes és el nom artístic del cantant i compositor nord-americà David Bradley Lauretti.



El músic de Nashville, emparenta el folk-rock amb l'indie folk de tall encisador amb aromes de psicodèlia i es tinta de country alternatiu tot revestit de lletres personals, directes i sinceres.



Amb influències d'artistes consagrats com Damien Jurado, Iron & Wine, John Prine, Billy Brag o Townes Van Zandt.



Compta amb el bagatge d'àmplies gires per diferents indrets del món amb força parades de caire europeu. .



This Frontier Needs Heroes ha publicat cinc àlbums des de 2009 i continua editant material aquest mateix 2022.