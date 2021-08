El grup de música The Rusties Blues Band actuarà el dissabte 7 d’agost a les 22.30 hores a la terrassa del complex Sorli Emocions del Grup Sorli, ubicada a Vilassar de Dalt, en el marc de les ‘Nits d’Emocions’, una iniciativa que combina la millor música en directe, gastronomia i cocteleria a l’aire lliure.



The Rusties Blues Band ens acosta a la història del Blues desgranant cronològicament diferents moments clau i anècdotes dels grans músics del gènere amb cançons de cada època, que van des dels camps de cotó fins al Blues contemporani passant per Chicago i Sant Francisco entre d'altres. Es tracta d’un viatge pels fets històrics del segle XIX i XX, que sorprenentment van influenciar directament en l'evolució del Blues.



Nascuts entre la Garrotxa i el Ripollès, The Rusties Blues Band estrenen el segon enregistrament "Discovering Robert Johnson" de 2021, un tribut a la mítica figura del blues que segons la llegenda es va vendre l'ànima al diable.



En l’actualitat, la banda està integrada per Miquel Grifell, a la veu i a la guitarra; Manel Gaspar al piano i al hammond; Miquel Pascal, al contrabaix i al baix elèctric, i Àngel Abadi, al capdavant de la bateria.



La banda de Blues The Rusties Blues Band serà l’encarregada d’amenitzar el primer cap de setmana d'agost seguida de Mata Duquela, Gigi McFarlane i Borinquen. Alma de Boquerón serà l’encarregada de concloure les nits d’emocions de Sorli el primer cap de setmana de setembre.



Cada nit de concert del cicle ‘Nits d’Emocions’ tindrà un menú elaborat pel xef del restaurant i es proposarà un còctel diferent als assistents. El sopar comença a les 21.00 i es recomana reservar taula al telèfon 937 539 347, ja que l’aforament és limitat.



El complex comercial i esportiu Sorli Emocions, ubicat a Vilassar de Dalt, té 15.000 metres quadrats urbanitzats que comprenen dues edificacions: Sorli Emocions, amb un hotel, zona comercial i gastronòmica, i Sorli Sport, un centre esportiu amb pistes de pàdel, piscina i centre de bellesa.