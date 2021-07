La banda mallorquina d’indie-rock arriba a Barcelona per presentar Mantra el seu tercer àlbum produït per Karmarecordspain. Un treball on el grup fa un gir estilístic cap al groove amb una elegant base electrònica, de ritme sinuós i sofisticadament ballable. En la línia d’Alt-J o Glass Animals, The Prussians ens proposen un viatge sonor on només cal deixar-se emportar.

Després dels seus dos àlbums anteriors Mul Mul (2014) i Karma (2018), el quintet mallorquí fa un important salt en la seva evolució musical. Deixant de costat el so de les guitarres a favor d'un so més sintètic i sofisticat de base electrònica. Una evolució que s'ha anat gestant al llarg d'aquests dos últims anys i que ara culmina en el seu darrer disc Mantra (febrer, 2021). Nou temes marcats per diferents moments vitals del grup, com el viatge a l'Índia de Dominic Massó que va inspirar la cançó 'Mantra', la importància del procés creatiu com a element transformador a 'Make It Better' o l'experiència de viure en confinament a 'Quarentine'.