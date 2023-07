Primer concert-xerrada de The Pawn of the lost dynasty, emmarcat dins del cicle "Capvespres Musicals" que organitza la Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges, en el que l'artista presentarà, per primer cop, el seu projecte musical en directe. D'aquesta manera, The Pawn interpretarà diverses cançons del seu repertori i recitarà algunes poesies, utilitzant l'element del mar com a nexe comú.