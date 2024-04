The Holy Sinners presenten un directe d'alt voltatge dissenyat per cremar l'escenari on mostren la cara més crua i essencial de la banda. El quartet gironí aposta per un rock’n’roll de base, eficaç, senzill i bandarra carregat amb trinitrotoluè!

The Meteors pioners del pshicobilly, i amb un directe que no defrauda, poca presentació necessiten. Els més de 3000 concerts els avalen com a banda 4×4 fiable i canyera fins la mort!