Antonio Navarro · veu, Aida Ten · piano, Valentín Rodríguez · contrabaix i Denis Suárez · bateria



The Mellow Sound neix a Barcelona l’any 2012 format per quatre músics de procedència molt diferent i fruit d’un interès comú pel jazz i la música moderna. El jove quartet enfoca el jazz des d’una perspectiva fresca, amb temes propis, majoritàriament, però amb una forta base del jazz més clàssic fugint dels estàndards típics i dels clixés més evidents. El resultat és un treball subtil, agradable i atraient. L’any 2018 han tret al mercat el seu primer àlbum d’estudi, Those Memories, amb el segell Temps Record.



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 27 d’abril, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://bit.ly/2VqS2VC (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada