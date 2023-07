THE GRASSLAND SINNERS” és una banda de rock clàssic nascuda a Barcelona a la fi de 2015 influenciats pel rock clàssic i meridional dels setanta.

Entre tants premis The Grassland Sinners publica en 2016 el EP “Queen of paper” gravat en EMAV (Escola de Mitjans Audiovisuals), barrejat per Luis Vaca i masteritzat per Arnau Bernabé.



En 2017 després d'aconseguir alguns premis més com el de millor banda en el Fimuca, el segon premi en el Cirera Rock o ser finalistes en el Concurs de Música de Badalona 2017, publiquen el seu àlbum de debut “Let It Ride” amb deu temes el mes de març, que igual que els seus directes reben molt bones crítiques, tant per part del públic com de mitjans com a Ruta 66, Rock Estatal, Rock On Magazine o Dirty Rock Magazine, entre altres. “Let It Ride” és gravat, barrejat i masteritzat entre octubre i desembre de 2016 en Centre Molinet Studios de Barcelona per Marc Ferrando que s'encarrega també de la producció al costat de The Grassland Sinners.



A la fi de 2018, després d'abandonar la banda, German Magrazó (veu), David Melguizo (guitarra) i Jordi Revilla (teclats), “The Grassland Sinners” en un nou format de quintet queda definitivament formada per Jacin Castrillo (“Bigday Breaker”) a la veu, Aleix Lozano (“Willy & The Poorboys”, «Mr. Cadillac») a la guitarra, Ferran Bruach (“Please U2”, “El Germà Malaquías”) als teclats, David Mani (“Losung”, “The Golden Grahams”, “Electric Boots”, “Lautaro”, “Ismael Gonzalez”) al baix i Edu Rodríguez (“Onyric Joy”, “Rock The Night”, “Beagle”) a la bateria. Si t'agrada el so de les grans bandes de rock dels ’70, no et pots perdre a “The Grassland Sinners” perquè no semblen d'aquesta riba de l'Atlàntic i les seves cançons i els seus concerts són capaços de transportar-te a una altra època, quan la música sortia del cor i de les mans, quan no hi havia més pretensió que gaudir i fer gaudir.

Hi ha moments en la vida en els quals la casualitat brinda oportunitats irrepetibles i “The Grassland Sinners” és, sens dubte, el resultat d'un d'aquests moments.