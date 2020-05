The Generation actuarà el proper divendres 5 de juny a les 23h al The Wild Geese de Sabadell.



The Generation és una banda de Barcelona amb una llarga trajectòria per diversos escenaris del país. Té un estil clarament marcat pel blues&rock, el rock’n’roll i rock sureny. És el resultat de la confluència de les diferents trajectòries musicals dels seus components.



The Generation recupera els grans clàssics de tots els temps que més els motiven per fer-ne versions molt personals. Des de Stevie Ray Vaughan, Jeff Healey, Muddy Waters o Eric Clapton, fins a Allman Brothers o Lynyrd Skynyrd… Un repertori que no deixa indiferent i que fa gaudir tan al públic com els propis membres de la banda. Això es nota amb la connexió que es genera entre la banda i el públic durant tot l’espectacle.



THE GENERATION:

Albert Ferrés - Veu i guitarra

Gustavo Gomez - Veu i baix

Josep Herrero - Guitarra

Manu Cañadas - Bateria