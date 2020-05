The Bop Collective és un octet influenciat pel jazz. Els vuit músics tenen una forta relació amb la tradició jazzística i tots han crescut musicalment de la mà dels estàndards de Broadway, el Swing i el Hard-bop. Amb aquest conjunt mostren una nova visió d’aquesta música basada en la combinació d’aquestes influències i en afegir nous ritmes i modulacions. El repertori està format per música original i arranjaments amb melodies molt properes al cant.

El seu primer treball discogràfic The Bop Collective va sortir al Juny de 2018, el mateix any en què van obtenir el premi del públic de la prestigiosa Dutch Jazz Competition.

Des de llavors, el grup no ha parat mai de créixer passant per escenaris i festivals a tota Europa i el 2019 va sortir el seu nou disc IASPIS.