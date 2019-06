Arriba el 7è aniversari del Desemboca! El festival GRATUÏT a la Costa Brava per als amants dels sons vintage!



Desemboca aposta per mostrar de manera gratuïta i a l’aire lliure, a formacions que parteixen del rock’n’roll, el garatge, el punk, la psicodèlia i el rhythm’n’blues amb noms consolidats a cada gènere. Just al cor de la Costa Brava, quan la calor apreta i el que ve més de gust és ballar en bona companyia i amb cançons que ens recorden que la música és un vehicle com no hi ha cap altre. Organitzat per l’Ajuntament de Castell d’Aro, aquest any renova la fórmula i oferirà els concerts a l’escenari principal a la Plaça dels Estanys dissabte a la nit i diumenge a la tarda, entre atraccions i estiuejants que treuen el cap, i sense oblidar el vermut de diumenge a la Pizzeria la Riera.



Aquest any amb un avançament de dates i reducció de dies, doncs el festival es concentrarà en les actuacions nocturnes del dissabte 6 de juliol i el vermut i concerts de tarda del diumenge 7 de juliol. El Desemboca continua apostant per la combinació de bandes internacionals, hi actuaran Ming City Rockers (Anglaterra) i The Arrogants (França), amb les bandes nacionals del gènere més en forma, hi seran presents Los Estanques i Terbutalina la nit de dissabte, i Flamingo Tours, Koko-Jean & The Tonics, The Sick Boys i Myriam Swanson & Amadeu Casas, que ho faran diumenge. El Desemboca es va consolidant poc a poc i any rera any com una de les apostes més atractives de l’estiu pels amants dels sons vintage i les propostes que fugen dels convencionalismes.



Un cartell variat que fa un petit recorregut des dels sons dels 50 fins a l’actualitat amb entrada lliure!!! Ja és hora de moure els malucs al ritme de la bona música!!!