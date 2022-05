Després d'una aturada de 5 anys per motius encara desconeguts a dia d'avui, la veterana banda de Punk Rock de Terrassa ha tornat per celebrar el desè aniversari de la fundació del grup. I ho fa acompanyant-ho amb la publicació d’un NOU DISC: “𝐌𝐀𝐈 𝐌𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐒” (Tropical Riot Records, 2022).

En la seva curta i accidentada trajectòria, The Anti-Patiks van deixar per la posteritat un parell de EPs, un llarga duració ("Comptes vells, baralles noves" (Propaganda Pel Fet!, 2015)) i un single anomenat "Només el Punk Rock em fa feliç" que va fer tremolar els fonaments del mainstream català.

Amb la seva actitut irònica i impredictible, el grup està preparant una sèrie de concerts exclusius que realitzaran durant el 2022, el primer d’ells el proper divendres 13 de maig a la sala més Punk Rock de Catalunya: l'𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐏𝐄𝐑𝐋𝐎 𝐂𝐋𝐔𝐁.

I ho faran acompanyats de dues bandes amigues i que són tot un referent dins l’escena catalana: els veterans 𝐁𝐀𝐓𝐄𝐂 (Punk Rock Vallès-Ponent, presentant el seu nou EP “Rebels de cor”) i els joves 𝐆𝐑𝐎𝐆𝐆𝐘 𝐑𝐔𝐃𝐄 (Oi! Emotiu Tarragona, presentant el seu nou treball “Temps mort”).

◆ ÚNIC CONCERT EN SALA AQUEST 2022

Esdeveniment 📆 ⇢ https://bit.ly/350-EstraperloCLUB