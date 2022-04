Concert de Terrorists if Romance a la Sala Upload de Barcelona, on el conjunt presentarà el seu darrer treball discogràfic, "Like Kerosene", i interpretarà diverses de les cançons del seu àlbum de debut, "After You Left".



L'espectacle començarà a les 20h amb l'actuació d'Oaks & Fahia, com a artista convidat.