Dins el marc del Festival EVA Tarta Relena presenta Fiat Lux.

El grup neix el 2016 com un projecte de dues cantants per explorar a capella les sonoritats de diferents estils de músiques vocals. Lluny de voler crear un segell d’allò tradicional i de definir la mediterraneïtat, Tarta Relena vol fer-se seu un repertori que va des de músiques de tradició oral fins a cançons d’autor que, d’una manera o altra, es relacionen amb l’àrea geogràfica del Mediterrani. Als arranjaments de Tarta Relena, els timbres tan diferents de les dues veus, s’enllacen o fan nusos, flueixen com l’aigua o rasquen com l’estepa; s’allunyen en dissonàncies afilades i més tard es retroben. Sempre buscant la complexitat en la senzillesa i la màxima expressió amb el mínim d’elements.