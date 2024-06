Viu21Música és la festa participativa que cada 21 juny organitza l’Ajuntament de Girona per celebrar el Dia de la Música. Una jornada que vol reivindicar i posar en relleu els valors culturals, educatius i socials de la pràctica musical, i que està especialment dirigida a músics i grups aficionats, així com a projectes formatius.



El programa d’aquesta edició 2024 inclou l’actuació de 45 formacions i bandes de tots els gèneres i estils musicals, i la participació de 420 intèrprets, que actuaran en 10 escenaris distribuïts arreu de la ciutat, a més de 3 escenaris off organitzats per diferents entitats.



Tots els concerts són d’entrada gratuïta i no cal fer reserva prèvia.