Swamp Preachers és un duo de blues que ofereix una mescla única de blues, música de pantà, rock, country i soul. Format per Speltseed Tony a la guitarra i Little John Revel a l’harmònica. Aquesta vegada estaran acompanyats per Toni del Amo al piano. La banda està activa des de 2013 i ha recorregut Europa, portant el seu so distintiu a diversos escenaris i festivals.



Pots seguir les últimes notícies i dates de concerts dels Swamp Preachers al seu lloc web oficial o a les seves xarxes socials. Gaudeix de la seva música! 🎸🎶