La Suu és una de les artistes catalanes més seguides i escoltades de l'actualitat. Després de triomfar amb el seu primer disc i a través del seu canal de Youtube i d'Instagram, on ja acumula més de 60.000 seguidors, aquest 2020 torna amb un nou disc. L'èxit assolit s'explica per la seva naturalitat, pel seu particular timbre de veu i pel seu do innat per a la composició. El seu pop festiu, que a vegades abraça el reggae, l'ska i el calypso, en aquest pròxim treball evolucionarà a noves dimensions a càrrec del reconegut productor Carlos Sadness.